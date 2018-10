Mittwoch, 31. Oktober 2018

Drei Leichtverletzte und 25.000 Euro Sachschaden

Drei Personen wurden verletzt, die Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert.

Holzen. Ein Verkehrsunfall hat sich am Reformationstag, kurz nach 12:20 Uhr ereignet. Wie die Beamten der Polizei mitteilten war eine 23 -jährige Frau aus Holzminden von Grünenplan kommend in Richtung Holzen auf der Landstraße L 484 unterwegs. Nach einer Rechtskurve beabsichtigte die junge Fahrerin mit ihrem Mini einen langsameren Verkehrsteilnehmer zu überholen. Dabei übersah sie offenbar ein VW Golf Cabrio, das von Holzen kommend in Richtung „Roter Fuchs“ unterwegs war. Trotz Ausweichversuche prallten die beiden Fahrzeuge mit den linken, vorderen Fahrzeugbereichen zusammen dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Zum Teil wurden durch die Wucht des Anpralls die Achsaufhängungen abgerissen. Nach mehreren Drehungen landete das Golf Cabrio im angrenzenden Straßengraben. Der Mini prallte zunächst noch gegen einen Straßenbaum, blieb dann unfallbeschädigt auf der Fahrbahn stehen. Bei dem Unfall wurden sowohl die 23-jährige Holzmindenerin als auch die beiden Insassen (Vater 39 Jahre – Tochter 10 Jahre aus Lauenstein) des Cabrios leicht verletzt. Vorsorglich wurden sie mit Rettungswagen in Krankenhäuser zu weiteren Untersuchungen gebracht. 25 Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen der Ortsfeuerwehren Holzen und Eschershausen unterstützen die Polizei bei der Absicherung der Unfallstelle und nahmen auslaufende Betriebsstoffe aus den Unfallfahrzeugen mit Bindemittel auf. Während der Rettungsarbeiten sowie der anschließenden Fahrzeugbergung der Unfallfahrzeuge durch Abschleppunternehmen war die Landstraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 25.000 Euro geschätzt.