Donnerstag, 01. November 2018

Drei Meister und ein Landessieger

Großer Knalleffekt für die neue Generation Handwerksmeister. Foto: HWK

Kreis Holzminden. Die Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen rollte für 215 der insgesamt 350 Meister und Meisterinnen aus elf verschiedenen Handwerken im wahrsten Sinne des Wortes den Roten Teppich wie bei einer Oscar-Verleihung aus. Insgesamt 1.200 Angehörige und Gäste aus Politik, Wirtschaft und Handwerk feierten die Stars des Handwerks, die in den vergangenen Monaten ihre Meisterprü-fungen abgelegt haben. Darunter auch drei junge Leute aus dem Kreis Holzminden: Metallbauermeister Tim Faber aus Bodenwerder, Elektrotechnikermeister Till Hendrik Berthold aus Holzminden und Installateur- und Heizungsbauermeister Holger Micus aus Stadtoldendorf. Wie stark das Handwerk im Kreis Holzminden ist, zeigt übrigens noch ein ganz besonderer Nachwuchs-Handwerker: Alexander Kraft, der seine Ausbildung zum Elektroniker mit Fachrichtung Automatisierungstechnik bei der Firma Bertram Elektrotechnik GmbH in Bevern absolvierte, wird am Montag in Celle als Landessieger seiner Berufsgruppe gekürt. Die Firma Bertram stellt mit Kraft nach 2017, als Marco Streicher diesen Titel holte, bereits den zweiten Landessieger in Folge. Allen erfolgreichen Handwerkern – ob Meister oder Geselle – herzlichen Glückwunsch!

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 2. November 2018