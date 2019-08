Freitag, 09. August 2019

Drei Millionen Euro sollen in die Modernisierung des Holzmindener Hallenbads fließen

Das Holzmindener Hallenbad ist eine Dauerbaustelle. Foto: Archiv

Holzminden. Eigentlich sollte ja – laut des letzten Ratsbeschlusses der Stadt Holzminden – lediglich das Heizsystem des Hallenbades überplant werden, das aufgrund eines sogenannten „Wasserschlages“ seit Winter letzten Jahres defekt ist. Doch mit der Heizung allein ist es jetzt wohl nicht getan: Auf die Dauerbaustelle kommt 2020 sehr viel mehr zu. Und das wird teuer.

In der Bauausschusssitzung der Stadt Holzminden ist das Blockheizkraftwerk Thema. Schon länger muss das Hallenbad nämlich mit einer provisorisch laufenden Heizung auskommen – einem Spitzenlastkessel mit 225 Kilowatt, der gerade so über den letzten milden Winter hinweg die badetauglichen Temperaturen im Hallenbad halten konnte. Es besteht also dringender Handlungsbedarf. (ap)

Mehr lesen Sie im TAH am 9. August 2019