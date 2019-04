Sonntag, 14. April 2019

Drei Musik-Acts beim Allersheimer Brauereifest am 1. Juni

Die sechsköpfige Gruppe "Hitstergrams" ist wieder am Start. Foto: Hitstergrams

Holzminden. Mit dem Slogan „Let‘s have a Party!“ startet die Allersheimer Brauerei am ersten Juni-Wochenende wieder das beliebte Brauereifest, das im letzten Jahr komplett ausverkauft war. Am Sonnabend, 1. Juni, steigt die große Bier-Party dann auf dem Brauereigelände in Allersheim. Alles dreht sich ab 18 Uhr rund um die „goldene Hopfenschorle“. An der „längsten Theke Holzmindens“ dürfen Biersorten gekostet werden, was das Zeug hält.

Die sechsköpfige Band „Hitstergrams“ aus Hildesheim ist wie im Vorjahr beim Brauereifest am Start. Die Hildesheimer Cover-Band spielt Hit-Perlen von den 1930ern bis heute. Querbeet haben die „Hitstergrams“ so ziemlich alles im Repertoire. Entsprechend hemmungslos darf dann auch das Tanzbein mit geschwungen werden. Zur Abkühlung gibt es zwischendurch ein Allersheimer.

Münsters älteste Coverband „Blueprint“ ist auch dabei. Die siebenköpfige Band bringt eine wild klingende Playlist mit und präsentiert alles mögliche: von Cocker bis Westernhagen, von Gary Moore bis Gossip, von Billy Idol bis Bon Jovi.

Partyrakete von Bulgariens Sonnenstrand, „DJ Mac“, legt ebenfalls wieder beim Allersheimer Brauereifest auf. Alle Party-Cracks und Bierliebhaber kommen somit bei der Open-Air-Veranstaltung voll auf ihre Kosten.

Bis in die Nacht kann hineingefeiert, wild getanzt und Bier getrunken werden beim Allersheimer Brauereifest. Für den kleinen Hunger in den Tanzpausen gibt es obendrauf noch eine Schlemmer-Meile mit leckerem Essen. Nach sechs Stunden ist dann um 0 Uhr Schluss mit dem Feiern. Einlass ist ab 17 Uhr.

Karten für das Allersheimer Brauereifest gibt es bereits im Vorverkauf in der Brauerei und beim Stadtmarketing Holzminden. Auch eine Abendkasse wird es geben. In den Tickets sind jeweils zwei Freigetränke enthalten. Interessierte sollten schnell sein: Im letzten Jahr gab es nur noch wenige Karten an der Abendkasse. (ap)