Freitag, 22. Dezember 2017

Drei Paten-Tanten für Lukas

Das ist Lukas. Über ihn und seine Familie und über die Hilfsbereitschaft eines Dorfes handelt die Weihnachtsgeschichte im TAH.

Heinsen. Lukas ist ein Jahr und sieben Monate alt, ein kleiner Wirbelwind – und wird Heiligabend große Augen machen: Unter dem geschmückten Tannenbaum wird ein Kassettenrecorder liegen. „Sobald er Musik hört, tanzt er“, begründet Paten-Tante Ulla Rau die Geschenkewahl. So wie in Heinsen werden sich viele Kinder über ihre Geschenke freuen. Und doch ist es in Heinsen alles ein klein wenig anders, verbirgt sich hinter Lukas und dem Kassettenrecorder eine ganz besondere Geschichte. (bs)

