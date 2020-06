Dienstag, 09. Juni 2020

Drei Schichten für Besucher mit Reservierung

Das Wasser wird in das Becken in Polle eingelassen. Foto: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

Bodenwerder-Polle. „Wir feilen noch an den letzten Details des Hygiene-Plans, aber wir sind bestens vorbereitet. Das Wasser wird eingelassen, es kann bald losgehen.“ Samtgemeindebürgermeisterin Tanya Warnecke freut sich darüber, dass das Freibad Polle bald wieder öffnen kann. Gemeinsam mit allen anderen Freibädern im Landkreis Holzminden wird es dann seine Pforten öffnen. Mitte bis Ende Juni ist anvisiert, den genauen Termin will man demnächst bekannt geben. In Bodenwerder-Polle wird der 19. Juni anvisiert. Derzeit werden die Hygiene-Pläne der Städte und Gemeinden für die Bäder vom Kreisgesundheitsamt überprüft. Nicht bei der gemeinsamen Öffnung der Bäder im Kreis wird das Freibad Stadtoldendorf sein. Das wird frühestens Mitte Juli geöffnet werden können, da durch die Lieferverzögerung einer Filteranlage kein früherer Termin möglich ist. (fhm)

