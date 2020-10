Montag, 05. Oktober 2020

Drei Schwerverletzte durch Unfall auf der L 838

Schwerer Unfall im Kreis Höxter. Foto: tah/Symbolfoto

Kreis Höxter. Bei einem Unfall auf der L 838 zwischen Borgentreich-Bühne und Beverungen-Haarbrück sind drei Personen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 4. Oktober, gegen 20.45 Uhr einige hundert Meter hinter der Kreuzung L 838/K 30. In einer langgezogenen Linkskurve in Fahrtrichtung Haarbrück hatte der 18-jährige Fahrer eines VW Touareg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen kollidierte im Bereich der hinteren Seitentür mit einem Baum am linken Straßenrand und kam schwer beschädigt auf einem Feld zum Stehen. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt, die Untersuchungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden beim Unfall schwer verletzt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 30.000 Euro.