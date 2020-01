Montag, 20. Januar 2020

Drei verletzte Insassen und zwei kaputte Autos

Eschershausen/Scharfoldendorf. Zu heftigen Verkehrsbehinderungen kam es am späten Montag Nachmittag auf der Bundesstraße 240 in Eschershausen, Höhe Friedhof. Zwei sich entgegenkommende Pkw stießen etwa 16.45 Uhr seitlich zusammen. In einem Seat Leon, der in Richtung Bodenwerder unterwegs war, saß ein 28-jähriger Fahrer aus Hehlen. Ihm entgegen kam ein Volvo mit einem 74-jährigen Fahrer und seiner Beifahrerin – beide aus Stadtoldendorf. Nach Augenzeugenberichten soll der Volvo aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein und dem Seat-Fahrer keine Chance mehr zum Ausweichen gegeben haben. An beiden Fahrzeugen ist die linke Vorderachse total beschädigt. Neben der Polizei, der Besatzung von drei Rettungswagen und einem Notarzt waren auch die Feuerwehren Eschershausen und Holzen mit acht Fahrzeugen und 28 Kameraden ausgerückt, um die Unfallstelle abzusichern und auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen. Während der 28-Jährige vorsichtshalber ins Krankenhaus nach Hameln gebracht wurde, fuhren die Rettungswagen mit den beiden Volvo-Insassen zum Holzmindener Krankenhaus. Auf der Bundesstraße, bekanntlich ein Nadelöhr für den Pkw- und Lkw-Verkehr, kam es zu erheblichen Staus. Bis etwa 18 Uhr war die Straße voll, danach halbseitig gesperrt. (rei)