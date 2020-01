Freitag, 24. Januar 2020

Drei Verletzte nach Explosion und Brand in Hildesheim

Die Polizei meldet eine Explosion mit Verletzten in einem Reihenhaus in Drispenstedt.

Hildesheim. Am Freitag, 24. Januar, um kurz nach 5 Uhr, kam es in einem Reihenmittelhaus in der Franz-Eger-Straße im Hildesheimer Ortsteil Drispenstedt zu einer Explosion und einem anschließenden Brandausbruch. Drei Hausbewohner wurden dabei verletzt.

Die Ursachewar am Freitagmorgen noch unklar. Das Haus wird von einer dreiköpfigen Familie bewohnt. Während der 67-jährige Vater und der 19-jährige Sohn leichte Verletzungen davontrugen, wurde die 54-jährige Mutter schwer verletzt. Es gelang ihnen, das Haus selbstständig zu verlassen. Alle drei sind in ein Hildesheimer Krankenhaus eingeliefert worden. Die Berufsfeuerwehr Hildesheim sowie diverse Freiwillige Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen.

Das Haus wurde massiv beschädigt und konnte Freitagmorgen noch nicht durch die Polizei betreten werden. Eine Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Auch die rechts- und linksseitig angrenzenden Häuser wurden beschädigt. Die Bewohner wurden evakuiert und können vorerst nicht in ihre Häuser zurückkehren. Beamte des 1. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Hildesheim haben die Ermittlungen aufgenommen.