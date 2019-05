Dienstag, 07. Mai 2019

Drei von vier Kirchengemeinden eröffnen gemeinsames Kirchenbüro in Holzminden

Die beiden Sekretärinnen stießen mit einem Sekt auf gute Zusammenarbeit in ihrem neuen Büro an. Foto: spe

Holzminden. Eingeführt wurden die beiden Sekretärinnen Carola Bartsch (geschäftsführend) und Sabine Heinze im Gottesdienst bereits vor gut drei Wochen. Nun ist am Kirchplatz 3a, gleich neben der Lutherkirche, auch ihre neue Wirkungsstätte offiziell eingeweiht und eröffnet worden. Wo bis zum Umzug nach Hameln das Kirchenkreisamt eingerichtet war, befindet sich nun das gemeinsame Kirchenbüro der drei evangelisch-lutherischen Stadtkirchengemeinden Luther, St. Michaelis und St. Thomas. Die St. Pauli-Kirchengemeinde hatte sich entschieden, ihr eigenes Kirchenbüro in Altendorf weiterzuführen, finanziert aber zwei Wochenstunden das Kirchenbuchamt mit, das sich ebenfalls im neuen Holzmindener Stadtkirchenbüro befindet und damit am alten Standort verbleibt. (spe)

