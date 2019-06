Dienstag, 25. Juni 2019

Dritte Fahrraddemo am 29. Juni – Über 800 Bürger tragen sich in Listen ein

Foto von einer früheren Fahrraddemo in Holzminden. Foto: Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität

Holzminden. Schon wieder eine Fahrraddemo in Holzminden? Da war doch erst vor Kurzem eine. Aber tatsächlich: Am Sonnabend, 29. Juni, um 11 Uhr ab Parkplatz Nordstraße wird es die dritte Fahrraddemonstration geben. Und die veranstaltende Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität vermutet, dass es anscheinend noch viele weitere geben müsse, damit die Verbesserung des Klimaschutzes im Bereich des Verkehrs endlich Fahrt aufnimmt. „Wir müssen die Politiker in der Stadt und im Landkreis antreiben, es geht uns viel zu langsam mit der Förderung der Fahrradverkehrsinfrastruktur in Holzminden“, fasst es Renate Schmidt von der Verkehrsinitiative in Worte.

Die Mitglieder der Verkehrsinitiative stehen nicht allein da: Innerhalb von drei Monaten haben sich über 800 Bürger in die Unterschriftenlisten eingetragen. Damit fordern sie den Rat der Stadt Holzminden auf, radverkehrsfördernde Maßnahmen zügig umzusetzen. Diese Liste, die dem Rat der Stadt am Dienstag, 2. Juli, übergeben wird, zeigt nach Ansicht der Initiatoren ganz deutlich, „dass die Bürger mit den Maßnahmen zum Klimaschutz vor Ort unzufrieden sind und mehr Engagement einfordern“.

