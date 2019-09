Sonntag, 01. September 2019

Drittes Lüchtringer Hafenfest mit Weserschwimmen

Die Weserschwimmer waren mit Begeisterung dabei. Foto: rcl

Lüchtringen. „Du bist mein Heimathafen“ steht auf einem Pappschildchen, an das ein mit einem Anker verziertes Bonbon mit einer blau-weißen Kordel angeheftet ist. Fünfhundert dieser Aufmerksamkeiten wurden im Laufe des Lüchtringer Hafenfestes mit Weserschwimmen vom veranstaltenden Fischereiverein Lüchtringen an die Besucher verteilt. Es ist wie eine Liebeserklärung auf einem Lebkuchenherzen auf dem Oktoberfest mit dem Spruch „I mog di.“ Genau das soll es auch sein, so der Vorsitzende des Fischereivereins, Friedel Höke – eine Liebeserklärung an die Region, an Lüchtringen und die hier lebenden Menschen, ein Ort an dem man sich wohlfühlt, sich kennt und auch gemeinsam feiert. Am letzten Sonnabend im August trat man nun zum 19. Mal zum Weserschwimmen an, verbunden mit dem Hafenfest, das zum dritten Mal stattfand. (rcl)

