Sonntag, 21. Juli 2019

Drittes Marktsommer-Konzert in Holzminden

Konny Wieneke und Alexander Glas sind das Folk-Duo 2 of Us. Foto: beb

Holzminden. Vielleicht lag es daran, dass Regen das neue gute Wetter ist. Vielleich blieben die Besucher des dritten Marktsommer-Konzertes am Sonnabend auch deshalb vom Regen unbeeindruckt, weil die Wettervorhersagen Temperaturen von über 30 Grad für die nächsten Tage ankündigen. Wahrscheinlich aber ist, dass das Folk-Duo 2 of Us seine Zuhörer überzeugt hat, denn sie verweilten trotz des beständigen Regens, der erst gegen 21.30 Uhr nachließ, auf dem Holzmindener Marktplatz und lauschten den gecoverten Songs der Musiker. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 22. Juli 2019.