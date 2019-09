Freitag, 13. September 2019

DRK im Kreis Holzminden erhält durch Landesförderung neues Fahrzeug

Symbolfoto TAH

Holzminden. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat am Freitag die Zuwendungen des Landes an die Hilfsorganisationen zur Fahrzeugbeschaffung im Jahr 2019 bekanntgegeben. Die Ämter für Brand- und Katastrophenschutz in den Polizeidirektionen werden dazu zeitnah die Förderbescheide erteilen. Dank der Förderung des Landes kann das DRK im Landkreis Holzminden einen neuen Gerätewagen Sanität anschaffen. Wo das Fahrzeug stationiert werden soll und wann es eintrifft, wird noch nicht mitgeteilt. Die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt (SPD) erklärt dazu: „Eine gute Ausstattung der Hilfsorganisationen mit modernen technischen Geräten und Fahrzeugen ist mir eine absolute Herzensangelegenheit und eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Arbeit des DRK in der Region. Vor diesem Hintergrund begrüße ich die Bemühungen unseres Innenministers Boris Pistorius, die Ausstattung unserer Hilfsorganisationen Schritt für Schritt zu modernisieren. Die nun erfolgte Förderung des Gerätewagens Sanität ist für den Landkreis Holzminden ein guter Schritt in die richtige Richtung.“