Dienstag, 21. Januar 2020

DRK-Kreisverband Weserbergland eröffnet Beratungsstelle für Migranten

Anke Fuchs übernimmt die Beratung. Foto: DRK

Holzminden. Das Rote Kreuz im Weserbergland bietet ab sofort eine Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) an, die im Landkreis Holzminden leben. Damit gibt es neben der Diakonie einen weiteren Träger für eine solche Beratungsstelle für Migranten, die voraussichtlich auf Dauer in Deutschland leben. Beim Roten Kreuz ist die Beratung in Holzminden in der Geschäftsstelle, Pipping 2, untergebracht. Die Beratung übernimmt Anke Fuchs, die auch bisher schon für die Koordinierungsstelle ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit im DRK-Kreisverband Weserbergland zuständig ist. Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer erfolgt in der Regel als Einzelberatung. Anke Fuchs bietet in der DRK-Geschäftsstelle Beratungszeiten nach telefonischer oder persönlicher Absprache an. Termine können während der Öffnungszeiten der Geschäftsstelle, mittwochs zwischen 9 bis 13 Uhr, vereinbart werden. Die telefonische Terminvergabe erfolgt dienstags und donnerstags von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05531/129142.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 21. Januar