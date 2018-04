Freitag, 06. April 2018

Drogen-Plantage im „Horror-Haus“: Hauptangeklagter gesteht

Bosseborn/Paderborn. So einen Angeklagten wünschen sich Richter oftmals vergebens. So einen, der geradeheraus, fast schon ohne unnötige Worte, nahezu alles zugibt, was man ihm vorwirft. So einer ist der 43-Jährige, der sich derzeit vor dem Landgericht Paderborn verantworten muss – für den Betrieb einer Marihuana-Plantage im berüchtigten „Horror-Haus von Bosseborn“.

Am Prozess-Tag Nummer drei in Sachen Plantage hat nun endlich der Angeklagte aus Krefeld das Wort. An den beiden Tagen zuvor waren aus zeitlichen Gründen vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts nur die Anklage verlesen und die Personalien des 43-Jährigen und seines Mitangeklagten, eines 26-Jährigen aus Brakel, erörtert worden. Während letzterer – der Beihilfe angeklagt – erst später im Prozess etwas zu den Vorwürfen sagen will, war am Freitag der Krefelder rundheraus geständig. Und bestätigte die Vorwürfe der Anklage – bis auf einen Punkt: Der Kopf der Bande, die im von einem Dachdecker aus Marienmünster gekauften „Horror-Haus“ die Marihuana-Plantage betrieben hatte, sei er nicht. (Pfaff)

