Samstag, 29. Februar 2020

DSDS: Der Holzmindener Joshua ist weiter

Joshua Tappe im Duett mit Kathrin Bibert. Während Joshua sicher in die nächste Runde kommt, muss seine Duett-Partnerin zunächst bangen, sie wird erst nach Hause geschickt, dann als zwölfte Teilnehmerin von der Jury nachnominiert. Foto: TV NOW/ Stefan Gregorowius

Holzminden. Joshua Tappe hat es am Sonnabendabend wieder geschafft: Am nächsten Sonnabend um 20.15 Uhr darf er bei „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL weiter performen, diesmal in Duisburg und vor Livepublikum.

Im Recal Finale auf einem Weingut bei Kapstadt singt er mit Kathrin Bibert im Duett den Song „Love Someone“ von Lukas Graham. Und Dieter Bohlen bescheinigt ihm: „Das war Gänsehaut pur. Du lieferst jedes Mal voll ab“. Es ist auch Dieter Bohlen, der dem Holzmindener Sänger die Nachricht überbringt: „Joshua, Du bis weiter“. Allerdings hat Bohlen auch eine „ganz, ganz schlechte Nachricht“ für die DSDS-Kandidaten. Denn für die Zwölf, die das Recall-Finale überstanden haben, geht es nicht direkt in die Motto-Shows. „Dieses Jahr ist alles anders. Der Recall geht weiter, die Jury bestimmt, aber mit großem Publikum“, verkündet er.

Am nächsten Sonnabend, ab 20.15 Uhr, werden in der RTL-Show in Duisburg die sieben Besten ausgewählt, die dann in die Motto-Shows gehen werden. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 02.03.2020