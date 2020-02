Montag, 24. Februar 2020

DSDS: Dienstag singt Joshua Tappe „I Can’t Help Myself“ von den „Four Tops“

Joshua (Mitte) performt vor der Jury mit Ramon und Marcio. Hinten zieht ein Unwetter auf. Foto: TV Now/Stefan Gregorowius

Holzminden. Ohne Probleme hat es der Holzmindener Joshua Tappe bei „Deutschland sucht den Superstar“ am Sonnabend mit seiner Performance in den dritten Auslands-Recall geschafft. Dieser wird am Dienstag um 20.15 Uhr auf RTL gezeigt. Am späten Abend hieß es für die verbliebenen Teilnehmer, die Koffer packen, um die ganze Nacht hindurch mit Minibussen bis nach Kapstadt zu fahren. Einer der berühmtesten Strände, Camps Bay, ist die Kulisse für das dritte Set. Zeit zum Ausruhen gab es nicht. Diesmal singt Joshua Tappe (25) zusammen mit Ramon Kaselowsky und Marcio Pereira Conrado: „I Can’t Help Myself“ von den „Four Tops“. Joshua ist also mit einem für ihn untypischen Titel in englischer Sprache zu erleben. Man darf gespannt sein! (spe)

