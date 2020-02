Samstag, 22. Februar 2020

DSDS: Für Joshua Tappe aus Holzminden geht es weiter

Joshua (rechts) bei seinem Auftritt zusammen mit Kevin und Liron. Fotos: TV Now/Stefan Gregorowius

Holzminden. Herzlichen Glückwunsch, Joshua, gut gemacht! Unter der Sonne Südafrikas geht es für den Holzmindener bei DSDS weiter. Joshua Tappe lieferte bei seinem Auftritt mit Liron und Kevin und dem Song „Bilder von Dir“ von Laith Al-Deen eine solide Performance ab. Schon vor dem Auftritt hatte Jury-Boss Dieter Bohlen verlauten lassen, er mache sich um Joshua keine Sorgen. Und das musste er auch nicht. Zwar war ihm am Ende die Vorstellung „ein bisschen zu gemütlich“ und Xavier Naidoo mäkelte etwas an der Phrasierung, aber souverän zieht Joshua Tappe in den nächsten Recall ein, der am Dienstag von RTL gesendet wird. Die Entscheidung, wer es in die Liveshows schafft, fällt am 7. März. (spe)