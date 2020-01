Samstag, 11. Januar 2020

DSDS: Holzmindener Joshua Tappe ist im Recall!

"Heimat": Joshua Tappe beim DSDS-Casting. Der Jury gefiel's. Foto: TV now/Stefan Gregorowius

Holzminden. Er hat es geschafft: Joshua Tappe hat beim Casting der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“ alle vier Juroren von sich überzeugt. Trotz leichter Kritik der Pop-Experten: Mit viermal Ja ist der 25-jährige Holzmindener eine Runde weiter und nun im Recall. Joshua Tappe hatte seinen Auftritt in der am Sonnabendabend gesendeten dritten Folge der neuen DSDS-Staffel. Vor den Stars in der Jury um Dieter Bohlen und Xavier Naidoo sang er die Songs „Heimat“ von Johannes Oerding, sich selbst auf der Gitarre begleitend, und „Kogong“ von Mark Forster. Nach seinem Auftritt in der Show „The Voice of Germany“ fand der Hobbymusiker aus dem Weserbergland zum zweiten Mal ein Millionenpublikum an den Bildschirmen. Für den gelernten Bankkaufmann, der jetzt bei Symrise arbeitet, heißt es damit: Fortsetzung folgt... (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 13. Januar