Samstag, 21. März 2020

DSDS: Joshua Tappe aus Holzminden bereitet sich isoliert auf DSDS-Liveshow vor

Joshua Tappe braucht wieder die Unterstützung seiner Fans. Foto: spe

Holzminden/Köln. „Votet für Joshua! Ruft an für Joshua und helft ihm auf dem Weg zum Superstar 2020! Endziffer 05!“ Weit verteilt haben Joshua Tappe und sein Unterstützerkreis die Karten im Raum Holzminden und Höxter. Auf viele Anrufe für ihn kommt es jetzt wieder an: Am Sonnabend, 21. März, tritt der 25-jährige Holzmindener als einer der besten sechs Kandidaten von „Deutschland sucht den Superstar“ (ab 20.15 Uhr auf RTL) in der zweiten Liveshow an. Joshua, Viertplatzierter der ersten Liveshow vor einer Woche, hat gute Chancen, weiterhin dabei zu bleiben. Diesmal performt er den Song „Breaking Me“ von Topic feat. A7S.

Die Situation in Corona-Zeiten ist besonders. Joshua hält jeden Abend telefonischen Kontakt zu seiner Freundin Mara und seiner Mutter und ist informiert, wie die Lage daheim in den Kreisen Holzminden und Höxter ist. Joshua kommt aus Bödexen und wohnt seit einem Jahr in Holzminden. Bei der Live-Show am Sonnabendabend in Köln-Ossendorf werden keine Freunde oder Familienangehörigen im Studio sitzen und keine Tänzer neben ihm performen. Joshua muss, wie alle anderen, die Bühne ganz allein füllen. Er hat Verständnis für diese Notwendigkeit.

Joshua Tappe singt außerdem zusammen mit Lydia und Paulina „Échame La Culpa“ von Luis Fonsi & Demi Lovato. (spe)

