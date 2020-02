Samstag, 15. Februar 2020

DSDS: Joshua Tappe aus Holzminden hat es geschafft

Joshua Tappe (rechts) singt sich bei DSDS in den Auslands-Recall in Südafrika. Bildschirmfoto: fhm

Holzminden. Der Holzmindener Joshua Tappe ist bei DSDS eine Runde weitert. Bei „Deutschland sucht den Superstar“ gehört er zu den Siegern und fliegt zum Auslands-Recall nach Südafrika. 126 Kandidaten hatten sich für den Recall in Sölden qualifiziert, der am Sonnabend, 15. Februar, bei RTL ausgestrahlt wurde. Tappes Vortrag des Songs „Hoch“ vom Tim Bendzko kam bei der Jury gut an. Er war einer der 26 Gewinner des Recalls in Sölden. Und er bekam schon direkt von Dieter Bohlen nach dem Vortrag zu hören: „Du bist sicher weiter“. Der 25-Jährige aus Holzminden gehört jetzt zu den 30 Finalisten, die am Dienstag, 18. Februar, beim Auslands-Recall im Nature’s Valley im südafrikanischen Tsitsikamma Nationalpark dabei sind. Zu sehen ist das am Dienstag um 20.15 Uhr bei RTL. Hier performen die Kandidaten in Dreier- und Vierer-Gruppen vor der Jury. (fhm)

