Samstag, 02. Februar 2019

Duft- und Aromenseminare starten – zwei neue Themenwelten

Gemeinsam stellten sie die große Vielfalt der Duft- und Aromenseminare vor. spe

Holzminden. Die Vielfalt der Duft- und Aromenseminare des Holzmindener Stadtmarketings wird immer bunter und vielfältiger: In diesem Jahr kommen mit Whisky und Aperitif-Balsamico-Essigen zwei neue Themenwelten hinzu – elf sind es jetzt insgesamt, und das Duft-Aroma-Netzwerk trägt: Die Seminare sind stark nachgefragt und die neun etablierten Themenwelten werden fortgeführt. Die Seminare starten am 23. Februar mit dem beliebten „Gin Tasting“, einen Tag später duftet es nach indischen Gewürzen. Im Torhaus am Katzensprung stellten am Freitag die Akteure das Seminarangebot 2019 vor. Die Programmhefte liegen ab sofort an vielen Stellen im Stadtgebiet aus. (spe)

