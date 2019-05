Montag, 13. Mai 2019

Duftworkshop in Holzminden erfreut sich deutschlandweiter Beliebtheit

Der Duftworkshop mit Karl-Heinz Bork war ausgebucht. Foto: Stadtmarketing Holzminden GmbH

Holzminden. Aus Frankfurt, Bremen, Hamburg, Kassel und Köln in die Stadt der Düfte und Aromen – immer der Nase nach folgten zahlreiche Gäste aus ganz Deutschland der Einladung der Stadtmarketing Holzminden GmbH und verbrachten ein Wochenende für alle Sinne in Holzminden. Nachdem sie sich am Sonnabend auf dem Bunten Markt der Düfte und Aromen in der Innenstadt durch einige regionale Köstlichkeiten probieren durften, tauchten die 18 Teilnehmer am Nachmittag gemeinsam mit Parfumeur-Createur Karl-Heinz Bork in die Welt der Düfte und Parfums ein.

Am ersten Tag lernten sie die Grundlagen der spannenden Arbeit des Parfumeurs kennen. Einen Tag später ging es mit frischer Nase in den Parfum-Workshop. Hier durften sich die Teilnehmer selbst als Parfumeur ausprobieren und unter fachkundiger Anleitung ihren eigenen, persönlichen Duft für zu Hause kreieren.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 14. Mai