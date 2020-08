Freitag, 21. August 2020

Duingen: Photovoltaikanlage "ausgeschlachtet"

Die Polizei meldet einen besonders schweren Diebstahl in Duingen.

Duingen. Bislang unbekannte Täter suchten in der Zeit zwischen Mittwoch, 19. August, 17.45 Uhr bis Donnerstag, 20. August, 13.15 Uhr die Photovoltaikanlage in der Straße Im Südfelde in Duingen, auf und durchtrennten die Umzäunung von einem Feldweg aus. Anschließend nahmen sie die Sicherungen der Anlage heraus und durchtrennten die Verkabelungen von sogenannten Wechselrichtern. Von insgesamt 143 Wechselrichtern auf der Anlage durchtrennten sie die Verkabelung von 57 Wechselrichtern. 52 Wechselrichter wurden entwendet. Jeder einzelne Wechselrichter verfügt über ein Gewicht von rund 25 Kilogramm. Ein entsprechend großes Kraftfahrzeug muss für den Abtransport genutzt worden sein. Der Schaden wird durch den Betreiber vorläufig auf 150.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter oder dem genutzten Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld (Telefon 05181/9116-0) zu melden.