Mittwoch, 08. Januar 2020

Duingen: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Duingen/Weenzen. Am Dienstag kam es um 16.50 Uhr auf der L462, zwischen den Ortschaften Weenzen und Duingen, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 81-jähriger aus Duingen befuhr zu dieser Zeit mit seinem Pkw die Landesstraße aus Weenzen kommend in Richtung Duingen und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Er kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem ein 64-jähriger Mann aus Pattensen am Lenkrad saß. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstanden offensichtlich wirtschaftliche Totalschäden. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer hatten den Verkehrsunfall beobachtet und gaben sich vor Ort als Zeugen zu erkennen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.