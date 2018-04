Donnerstag, 05. April 2018

Durch die Kirschplantagen

Start des Kirschblütenlaufs in Golmbach.

Golmbach. Er gehört zu den ganz besonderen Laufveranstaltungen in der Region. Am Sonnabend, 21. April, veranstaltet die Schützengilde Golmbach in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Verkehrsverein Golmbach-Warbsen den 13. Golmbacher Kirschblütenlauf. Die Veranstaltung ist vom Niedersächsischen und Deutschen Leichtathletik-Verband genehmigt und wird nach den entsprechenden Richtlinien durchgeführt. Diese Strecke führt durch die Golmbacher Kirschplantagen, entlang dem Dietrichsberg, von wo man einen wunderschönen Blick auf Golmbach hat. (tah)

