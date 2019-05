Freitag, 24. Mai 2019

E-Bikes für Vereine im Kreis

Von links: Willi Sparkuhle (für VfB Negenborn und SV Negenborn), Annette Große Hülsewiesche, Sophia Lönnecker, Erich Glee (alle Förderverein Ottenstein Grundschule), Marvin Ruppert und Jens Oerke ( beide TSV Ottenstein) und Leonie Riekschnietz, WWE. Foto: WWE

Kreis Holzminden. Der kommunale Energiedienstleister Westfalen Weser Energie (WWE) übergab jetzt vier klappbare E-Bikes an Vereine aus dem Kreis Holzminden. Vereinsvertreter des VfB Negenborn, des SV Negenborn, des TSV Ottenstein und des Fördervereins der Grundschule Ottenstein nahmen die innovativen Fahrräder entgegen. Im April hatte WWE unter dem Motto „Heute durchstarten – morgen E-Mobil sein!“ die Vereine in seinem Netzgebiet aufgerufen, sich bei Interesse zu bewerben.

Insgesamt gab es zwanzig Elektrobikes zu gewinnen. „Die Resonanz war groß. 120 Vereine haben sich für eines der sportiven und funktionellen Elektrobikes beworben“, berichtet Leonie Riekschnietz, Kommunalreferentin des Unternehmens. Per Los wurden dann zwanzig Vereine ermittelt, die sich jetzt über die Elektrofahrräder freuen können. „Mit der Aktion wollen wir die Elektromobilität in unserer Region wieder ein Stück weiter voranbringen. Für Vereine sind die Fahrräder eine Bereicherung für ihre Vereinsarbeit. Da sie elektrisch betrieben, leicht zu verstellen und kompakt zusammenklappbar sind, sind die Verwendungszwecke vielseitig“, so Riekschnietz.