Donnerstag, 01. November 2018

E-Fahrzeuge parken ab sofort gebührenfrei in Holzminden

Bürgermeister Jürgen Daul, Detlef Schuster und Burkhard Woitczyk am Parkscheinautomaten in der Oberbachstraße. Foto: spe

Holzminden. In der Holzmindener Innenstadt ist für elektrisch betriebene Autos ab sofort das Parken kostenlos. Elektrofahrzeuge mit E-Kennzeichen können auf allen bewirtschafteten Parkplätzen bis zur Höchstparkdauer gebührenfrei parken, auf den Parkplätzen Johannismarkt und Nordstraße bis zu drei Stunden lang. Alle 17 Parkscheinautomaten in der Innenstadt sind mit entsprechenden Aufklebern bestückt worden. Die Stadt Holzminden will mit dieser Maßnahme die Emissionen senken und einen Anreiz setzen, auf E-Mobilität umzusteigen. (spe)

