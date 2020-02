Donnerstag, 06. Februar 2020

Easyfitness-Club soll demnächst in der Holzmindener Bahnhofstraße eröffnen

Das Fitnessstudio soll demnächst in der Bahnhofstraße 5a eröffnen. Foto: fhm

Holzminden. In der Bahnhofstraße 5a in Holzminden soll ein neuartiger Fitnessclub entstehen: „Easyfitness – The Smart Gym“, ein personalloses und vollautomatisiertes Microstudio, das den Kunden die Möglichkeit bietet, an 365 Tagen im Jahr von 6 bis 24 Uhr zu trainieren. Das Ladengeschäft steht noch vor dem Umbau, eine Baugenehmigung liegt noch nicht vor. Doch die beiden Jungunternehmer wollen ihr nach dem Franchise-System geführtes Studio zwischen dem 1. April und 1. Juni eröffnen. Am Sonnabend, 8. Februar, findet hier zwischen 10 und 16 Uhr eine „Baustellenparty“ statt, ein Tag der offenen Tür zum Kennenlernen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 7. Februar