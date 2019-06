Montag, 24. Juni 2019

EC-Karte entwendet und Geld abgehoben

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben?

Warburg. Ein bislang unbekannter Täter hat am 30. Oktober 2018 eine EC-Karte entwendet und mit dieser dann insgesamt zwei unberechtigte Abhebungen an einem Geldautomaten der Sparkasse in der Unterstraße in Warburg vorgenommen. Bei diesen Geldabhebungen wurde er videografiert. Nach einem Beschluss des Amtsgerichtes Paderborn werden nun Lichtbilder des Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben? Hinweise bitte an die Polizei in Warburg, Telefon 05641/78800.