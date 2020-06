Freitag, 26. Juni 2020

Echt!e Übersicht und Speisekarte in Einem

Irina Hartig (Geschäftsführerin der SVR) präsentiert die neue Echt!-Broschüre. Foto: SVR

Neuhaus. Die Regionalmarke Echt!-Solling-Vogler-Region erfreut sich bereits seit sieben Jahren großer Beliebtheit. So steht sie nicht nur für Regionalität und Einzigartigkeit, sondern auch für beste Qualität. Die Solling-Vogler-Region im Weserbergland (SVR) präsentiert alle heimatverbundenen Anbieter mit ihren unvergleichlichen Produkten in einer Neuauflage des Echt!-Flyers in Form einer praktischen Wendebroschüre.

Von süßen Leckereien, über Brot- und Backwaren sowie Wurst- und Fleischspezialitäten bis hin zu liebevoll hergestellten Handwerksprodukten – die neue Broschüre im DIN A5-Format vereint die Anbieter und informiert über Betriebe und Produkte. Wird die Broschüre gewendet, offenbart sich die sogenannte „Speisekarte“ der Regionalmarke, die Echt!-ausgezeichnete Gerichte zertifizierter Gastronomen beinhaltet.

Um Teil der großen Echt!-Familie zu werden, müssen die Anbieter nicht nur ihren Sitz in der SVR haben, sondern auch die Produkte dort herstellen und die Rohstoffe aus der Region beziehen. Damit garantiert die SVR Freunden des regionalen Genusses hochwertige Produkte mit nachvollziehbaren Zutaten direkt aus der Region. Die Anbieter müssen strenge Richtlinien erfüllen, die von einem eigens für die Regionalmarke Echt! gegründeten Qualitätsausschuss überprüft werden. Dank der großen Nachfrage nach regionalen Produkten, die sich in den letzten Monaten noch weiter verstärkt hat, und zahlreicher Anbieter, die mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und einer Transparenz im Herstellungsprozess begeistern, gewinnt die Regionalmarke Echt! stetig an Mitgliedern dazu. Sie umfasst mittlerweile 73 Anbieter mit mehr als 400 Produkten.

„Die Regionalmarke Echt! entstand einst, um regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken und ein unternehmerisches Netzwerk von regionalen Anbietern mit traditionellen Waren zu schaffen. Wir sind stolz, dass sie heute ein Aushängeschild ist, das sich weit über die lokalen Grenzen einen Namen gemacht hat und freuen uns, unseren Gästen und Einheimischen die praktische Wendebroschüre präsentieren zu dürfen“, freut sich Irina Hartig, Geschäftsführerin der Solling-Vogler-Region im Weserbergland. Die neue Broschüre ist im Touristikzentrum der SVR sowie in den örtlichen Tourist-Informationen kostenfrei erhältlich.

Weitere Informationen sind bei der Solling-Vogler-Region im Weserbergland, www.solling-vogler-region.de und unter Telefon 05536/960970 erhältlich.