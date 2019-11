Freitag, 29. November 2019

EDEKA-Böhne in Eschershausen hat nach Umbau wieder geöffnet

Pascal Böhne und Nina Hammer im umgebauten Edeka-Böhne in Eschershausen. Foto: tah

Eschershausen. Edeka-Marktleiter Pascal Böhne und seine Mitarbeiterin Nina Hammer sind mit dem Ergebnis zufrieden – in nur einer Woche wurde der Edeka-Markt in Eschershausen modernisiert und optisch ansprechend umgestaltet. Die Kunden dürfen jetzt auf ein noch größeres Frische-Angebot zurückgreifen, denn die Obst- und Gemüseabteilung wurde fast verdoppelt. Ganz neu ist die große Weinabteilung, in der Kunden mit der Beratung der drei Weinexperten des Edeka-Teams oder alleine den richtigen Tropfen finden. Dazu passt vielleicht ein frisches Baguette. Der erweiterte SB-Backshop bietet hierzu eine erheblich vergrößerte Auswahl. Der Zeit gemäß wurde bei der Umgestaltung des Marktes die Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit wohl bedacht – beleuchtet wird das Geschäft mit energiesparenden LED-Systemen, die Kühlmöbel arbeiten mit natürlichem Kühlmittel und werden zur konstanten Temperaturführung mit Glastüren verschlossen.