Mittwoch, 09. Oktober 2019

Edelmetalle für den TC Jahn Hehlen

Die Hehlener Till Kautzig (Zweiter von links), Mika Schelenz (Mitte) und Niclas Brinkmann (Zweiter von rechts).

Hehlen. Der TC Jahn Hehlen war erneut Gastgeber für die Gerätturner des Turnbezirks Hannover und richtete die Bezirksmannschaftsmeisterschaften aus. Bei den Jüngsten waren Pflichtübungen im Leistungsbereich zu absolvieren. Hier entsandte der TC Jahn Hehlen das Zwillingspaar Mikhail und Adam Umarov. Neben den beiden Jungs waren nur noch zwei Turner aus Kleefeld in diesem Wettkampf am Start. Am Ende erreichte Adam Platz zwei und Mikail Rang drei.

