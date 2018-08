Samstag, 25. August 2018

Edle Roadster aus ganz Deutschland zu sehen

Die seltenen Roadster wurden in Handarbeit hergestellt.

Kreis Holzminden. Nach einem Jahr Vorbereitung findet das alljährliche Classic-Car-Treffen der glamourösen Excalibur-Fahrzeuge vom 31. August bis 2. September erstmals in Holzminden statt. Am ersten Septemberwochenende sind die eleganten Roadster in Stadt und Landkreis Holzminden zu sehen. „Wir hoffen, dass die umfangreichen Vorbereitungen für das Treffen den Geschmack aller Teilnehmer, die mit ihren Excalibur-Fahrzeugen in das schöne Weserbergland anreisen werden, auch treffen“, machen Mario Maric und seine Frau Sabine deutlich. Das Ehepaar Maric aus Holzminden gehört zu den Wenigen, die einen der extravaganten, in Handarbeit hergestellten Roadster besitzen. Vom Typ Excalibur Royal der Serie V, den die Beiden ihr Eigen nennen, wurden im Jahr 1986 sogar lediglich vier Exemplare gebaut und ausgeliefert. Eines dieser glamourösen und absoluten Raritäten befindet sich im Besitz der Familie Maric in Holzminden und wird in der Regel nur bei schönem Wetter an die frische Luft geholt. (hei)

