Freitag, 21. August 2020

Ehemaliger Kreisdirektor vervollständigt Ahnengalerie im Holzmindener Kreishaus

Die Ahnengalerie im Kreishaus. Foto: Peter Drews/Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden. 19 Bilder von Kreisdirektoren, Landräten und Landrätinnen gaben bisher an einer Wand des Kreishauses Auskunft darüber, wer an der Spitze des Landkreises Holzminden seit 1832 politisch und verwaltungstechnisch an der Spitze stand. Jetzt ist das 20. Konterfei dazugekommen. Mit dem Bild des langjährigen Kreisdirektors Rudolf Hoffmeister wird eine historische Lücke geschlossen, die von 1913 bis 1931 reicht. Hoffmeister war dabei einer von denjenigen Amtsträgern, die über die Kreisgrenzen hinaus über große Reputation und Einfluss verfügt haben.

Berlitta Albrecht aus Golmbach und Joachim Romann aus Holzminden hatten das Foto und einige Daten zu ihrem Onkel zusammengetragen und im Kreishaus zu Vervollständigung der Ahnengalerie übergeben. Tatsächlich waren aus dem Archiv oder anderen unmittelbar verfügbaren Quellen zuvor keinerlei Bilder von Rudolf Hoffmeister aufzutreiben gewesen. Dabei legte der 1866 geborene Sohn eines Holzmindener Kaufmanns und Stadtrates im Herzogtum und späteren Freistaat Braunschweig eine Bilderbuchkarriere hin. In seinen Ämtern hat er im Braunschweiger Land durchaus Geschichte mitgeschrieben.

