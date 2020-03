Dienstag, 10. März 2020

Ehrenamtliche Seniorenbegleitung: Neuer Qualifizierungskurs der KVHS Holzminden

Seniorenbegleiterin Magdalena Klages im Einsatz. Foto: Silvia Kieven/Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen des Landkreises Holzminden

Holzminden. Die Mehrheit älterer Menschen will möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung wohnen bleiben. Dies klappt nicht immer ohne Unterstützung von Angehörigen, Freunden oder anderen Helfern. Hier können ehrenamtliche Seniorenbegleiter und -begleiterinnen unterstützend tätig werden. Sie wirken der Einsamkeit im Alter entgegen, nehmen am Leben älterer Menschen Anteil und schenken ihnen Zeit und Zuwendung. Für Personen, die Freude am Umgang mit älteren Menschen haben und die sich ehrenamtlich engagieren möchten, bietet ein neuer Qualifizierungskurs für ehrenamtliche Seniorenbegleitung die Möglichkeit, sich auf eine solche Aufgabe vorzubereiten.

Der gebührenfreie Kurs, der von der Kreisvolkshochschule Holzminden in Zusammenarbeit mit dem Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen des Landkreises Holzminden angeboten wird, startet am Donnerstag, 16. April. In einer Infoveranstaltung am Donnerstag, 12. März, um 18 Uhr haben Interessierte Gelegenheit, sich über den Qualifizierungskurs zu informieren.

Die Ausbildung befasst sich unter anderem mit folgenden Themen: Gesprächsführung und Kommunikation, alt werden-alt sein, Tagesstrukturierung und -aktivierung, psychische Veränderungen im Alter, Sozialrecht oder auch Altersmedizin. Mit dem Abschluss des Kurses und nach 20 Stunden Hospitation in einer Senioreneinrichtung erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat. Die Vermittlung, Koordination und Begleitung der ehrenamtlichen Seniorenbegleiter erfolgt durch den Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises Holzminden.

Anmeldungen zu der Informationsveranstaltung, die in der Kreisvolkshochschule in der Neuen Straße 7 in Holzminden stattfindet, werden unter der Telefonnummer 05531/707224, über die E-Mail-Adresse info@kvhs-holzminden.de oder direkt auf der Homepage der Kreisvolkshochschule unter www.kvhs-holzminden.de erbeten.