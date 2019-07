Mittwoch, 10. Juli 2019

Ehrenpreis für Dr. Ulrich Stiebel

Von links ZVEH-Präsident Hellmann, Frank Jahns (Geschäftsführer der Stiebel-Eltron-Vertriebsgesellschaft Deutschland), Dr. Ulrich Stiebel, ZVEH-Vizepräsident Auracher sowie Moderatorin Katie Gallus. Foto: Stiebel Eltron

Holzminden. Der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) hat Dr. Ulrich Stiebel, Mitinhaber der Stiebel-Eltron-Gruppe, mit dem E-Markenpartner-Ehrenpreis ausgezeichnet. Im Rahmen eines feierlichen Festakts innerhalb der Jahrestagung 2019 übergaben ZVEH-Präsident Lothar Hellmann und ZVEH-Vizepräsident und Vorsitzender der ArGe Medien im ZVEH, Hans Auracher, den Preis. „Die Unternehmensmarke Stiebel Eltron des Ehrenpreisträgers Dr. Ulrich Stiebel ist allen Verbrauchern in Deutschland ein fester Begriff. Er selbst hat sich den Themen erneuerbare Energien, der weitsichtigen Forschung und Entwicklung und der Förderung der Bildung in besonderer Weise verdient gemacht“, so der ZVEH.

