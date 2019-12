Mittwoch, 25. Dezember 2019

Ehrlicher Finder entdeckt an Heiligabend Rucksack mit Geschenken und 16.000 Euro

Geldscheine

Happy End an Heiligabend: Dank eines ehrlichen Finders hat ein 63-jähriger Mann in Krefeld seinen Rucksack wiederbekommen - inklusive mehrerer Geschenke und einer stattlichen Summe Bargeld. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entdeckte ein 51-Jähriger den Rucksack kurz vor Mitternacht auf der Straße. Als er in der Tasche nach Hinweisen auf den Eigentümer suchte, stellte er fest, dass sich darin neben den Geschenken auch 16.000 Euro in bar befanden.

Der Finder ließ sich davon nicht blenden und verständigte die Polizei. Die Beamten benachrichtigten schließlich den Eigentümer und händigten ihm den Rucksack aus - samt des wertvollen Inhalts.