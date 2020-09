Freitag, 25. September 2020

Eicheln-Sammler im Solling gesucht

Das Sammelziel in diesem Herbst: zwei Tonnen Eichensaatgut aus den Wäldern der Forstämter Dassel und Neuhaus. Foto: Herrenholz/Landesforsten

Dassel/Neuhaus. In den Eichenwäldern der Landesforsten beginnt jetzt die Saatguternte. Die Solling-Forstämter Dassel und Neuhaus suchen Helfer, die in der Nähe der Ortschaften Lauenberg, Hilwartshausen und Neuhaus in ausgesuchten Waldgebieten Eicheln vom Waldboden aufsammeln. Aus den gesammelten Eicheln wollen die Niedersächsischen Landesforsten neue Bäume ziehen, um damit Waldflächen aufzuforsten, die durch Trockenheit und Borkenkäferbefall abgestorben waren. Wer sich bei der Wiederbewaldung engagieren und einen Beitrag zu klimastabilen Mischwäldern in Niedersachsen leisten möchte, kann sich über die Homepage der Landesforsten für die Sammelaktion anmelden.

