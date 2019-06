Dienstag, 25. Juni 2019

„Eichesingen“ in Golmbach

Die singenden Golmbacher freuen sich auf ihr Chorkonzert am Freitag.

Golmbach. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Konzerten, aber eine der ursprünglichsten ist immer noch ein Chorkonzert. Aus diesem Grund ist es schon eine liebgewonnene Tradition, Gästen beim „Eichesingen“ in Golmbach mit einem kleinen Konzert zu erfreuen. Wie ein Feuerwerk zu einer perfekten Silvesternacht, so gehört das Eichesingen des Männergesangverein Golmbach (MGV) zum gelungenen Ausklang in die Sängerpause.

Der MGV freut sich in diesem Jahr ganz besonders darüber, neben dem Stadtoldendorfer Kinderchor Mu-Ku Notenbande, die gemischten Chöre Concordia Warbsen und Voglerklang Holenberg begrüßen zu können. Es erwartet die Gäste ein unterhaltsamer Abend mit abwechslungsreichen Liedvorträgen. Der MGV freut sich am Freitag, 28. Juni, um 17 Uhr im Landgasthaus Zum Rosengarten in Golmbach auf viele Gäste.

