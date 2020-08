Freitag, 07. August 2020

Eigentümer von Mountainbikes gesucht



Höxter/Brakel. Für zwei hochwertige Fahrräder sucht die Polizei Höxter die rechtmäßigen Besitzer. Bei dem ersten Modell handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Bergsteiger, Modell Kodiak X6, in den Farben grün/schwarz. Es wurde im Bereich Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße in Höxter aufgefunden und von der Polizei sichergestellt. Ein weiteres Fahrrad war in Brakel im Bereich der Straße „Am Heineberg“ aufgefunden worden. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube. Wer Angaben zu den Eigentümern dieser Räder machen kann, sollte sich mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung setzen.