Dienstag, 26. Mai 2020

Ein bereicherndes Jahr mit vielen Begegnungen

Hannah Hilbert und Melda Gökbulut absolvieren ihr Freiwilliges Soziales Jahr in Eschershausen. Foto: beb

Hannah Hilbert und Melda Gökbulut sind die Bufdinen des Mehrgenerationenhauses und der Haupt- und Realschule in Eschershausen. Hilbert arbeitet vorwiegend im MGH, Gökbulut in der Schule. Beide sind noch rund zwei Monate im Bundesfreiwilligendienst beschäftigt, wissen aber heute schon genau, dass es die richtige Entscheidung war, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Eschershausen anzutreten – auch wenn die Coronapandemie in den letzten Wochen einiges auf den Kopf gestellt hat. (beb)

