Dienstag, 09. Januar 2018

Ein Bryologe aus Fürstenberg

Fürstenberg. Seine Pflanzenalben liegen heute im Britischen Museum in London, sein Werk „Flora Hercynica“ zur Pflanzenwelt des Harzes aus dem 19. Jahrhundert ist noch heute noch ein Standardwerk. Er hat 1.372 Laubmoosarten erfasst und verschiedene Pflanzen, ja ganze Gattungen tragen seinen Namen. Ernst Georg Ludwig Hampe war Pflanzenforscher und einer der ersten Bryologen (Bryologie ist die Wissenschaft von den Moosen) – und er stammt aus Fürstenberg. Am 5. Juli 1795 erblickte er dort das Licht der Welt, zur Schule ging er in Holzminden. 1810 verließ er das Gymnasium und wechselte dann nach Brakel. Dort wurde der 15-Jährige von seinem Onkel aufgenommen, der eine Apotheke hatte. Hampe lernte dort den Beruf des Apothekers. (fhm)

