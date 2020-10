Montag, 05. Oktober 2020

Ein bunter Herbst mit dem Juzi Höxter

Iwona Lokaj und Jennifer Fröhlich präsentieren das Herbstferienprogramm des Juzi. Foto: Stadt Höxter

Höxter. Der Herbst kommt und mit ihm das Herbstferienprogramm des Jugendtreffs Höxter. Unter dem Namen „Bunter Herbst im Juzi Höxter“ hält der Jugendtreff auch dieses Jahr vom 10. bis zum 24. Oktober viele spannende Angebote für Kinder und Jugendliche bereit. „Dieses Jahr haben wir neben unseren eigenen Angeboten auch viele Aktionen von lokalen Kooperationspartnern im Programm“, so Peter Kamischke-Funk vom Juzi: „Zwei Angebote, die im Sommer ausfallen mussten, können wir nun anbieten.“ Der FC 08 Boffzen holt seinen allseits beliebten Mitternachtsfußball nach und die Feuerwehr öffnet ihre Tore für eine Besichtigung. „Die Kooperation mit den Jugendtreffs in Boffzen und Lauenförde haben wir ausgebaut. Es finden ein Filmabend, Seifen gießen, ein Waffelnachmittag und eine Müllsammelaktion in Boffzen bzw. Lauenförde statt“, so Iwona Lokaj.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 06.10.2020