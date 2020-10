Montag, 19. Oktober 2020

Ein Corona-Fall mehr im Kreis Holzminden

Ein weiterer Corona-Test im Kreis Holzminden ist positiv. Was zu denken gibt: 21 Personen mussten gleichzeitig in Quarantäne geschickt werden.

Kreis Holzminden. Am Montag um 15 Uhr kommt die aktuelle Meldung des Gesundheitsamtes des Landkreises Holzminden: Es gibt eine weitere mit dem Corona-Virus infizierte Person im Kreis Holzminden. Damit steigt die Zahl auf insgesamt sieben aktuelle Fälle. Gleichzeitig müssen 21 Personen in Quarantäne geschickt werden. Damit befinden sich mittlerweise 47 Kreis-Holzmindener in Quarantäne. (bs)