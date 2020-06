Montag, 29. Juni 2020

Ein Defibrillator für Kirchbraks Ortsmittelpunkt

Unter Corona-Bedingungen wurden 16 Personen aus den Vereinen und Verbänden von der Firma Elbe-Notfallmanagement aus Hamburg in der Bedienung geschult.

Kirchbrak. Ein Gemeinschaftszentrum wie das der Gemeinde Kirchbrak mit Schule, Kindergarten, Sporthalle, Sportplatz, Grillhütte und Dorfgemeinschaftshaus in unmittelbarer Nachbarschaft ist so in kaum einer anderen Gemeinde zu finden. Durch den Bau eines Behinderten-WCs hat der Ortsmittelpunkt noch mal eine Aufwertung erfahren. Durch das Engagement der Kirchbraker Vereine „Zukunft Kirchbrak“, Projekt Vier-Jahreszeiten-Café, dem TSV und dem SPD-Ortsverein konnte nun ein Defibrillator angeschafft werden.

