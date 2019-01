Dienstag, 22. Januar 2019

Ein deutsch-französischer Gaumenschmaus

Dass die deutsch-französische Freundschaft eindeutig durch den Magen geht, zeigen die BBS-Schüler am Freundschaftstag. Foto: ap

Holzminden. Deutsche Brezeln und französische Crêpes – diese und andere Klischees tischen die Französischschüler der Georg-von-Langen Berufsbildenden Schulen in Holzminden am Deutsch-Französischen-Tag auf. Erstmals wird hier der Freundschaftstag in der BBS Holzminden gefeiert. Insgesamt 19 Französischschüler aus den Jahrgängen elf bis 13 haben knapp zwei Wochen gemeinsam geplant, gebastelt und gebacken. Am Deutsch-Französischen-Tag stehen dann im Foyer eine Crêperie, einen Kiosque und eine lange Info-Wand bereit. In der Kantine gibt es einen Waffelstand und eine Pâtisserie und eine Bäckerei. (ap)

