Freitag, 28. Juni 2019

Ein E-Auto für die Holzmindener Tafel

Norbert Fabeck "tankt" das neue Elektro-Fahrzeug auf, die Tafel-Aktiven erhalten eine erste Einweisung.

Holzminden. Es fährt (fast) geräuschlos, kann notfalls an jeder Haussteckdose geladen werden und ist der Beitrag der Holzmindener Tafel zum Thema Energiewende: Seit Donnerstag sind die ehrenamtlichen Helfer der Tafel mit einem E-Auto unterwegs. „Alle reden über die Schadstoffreduzierung, wir setzen sie um“, erklärt Norbert Fabeck, der das Projekt im Verein vorangetrieben hat. „Mit diesem Fahrzeug können wir umweltfreundlich unser Motto umsetzen ,Essen, wo es hingehört‘“, erklärt er: Also „Lebensmittel retten und dadurch Menschen in Notsituationen retten“. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 29.06.19