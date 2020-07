Dienstag, 28. Juli 2020

Ein eigener Schießstand für die SA Boffzen

Ratsherr Manfred Bues entdeckt bislang unbekannte Einrichtung der jüngeren Vergangenheit. Foto: fhm

Boffzen. Für Manfred Bues, Mitglied des Rates der Gemeinde Boffzen, ist die Erforschung der Geschichte ein wichtiges Anliegen. „Nur wenn man weiß, was früher falsch gemacht wurde, kann man diese Fehler in der Gegenwart verhindern.“ Der Zeit von 1933 bis 1945 widmet Bues dabei ein besonderes Augenmerk. Diese schlimmste Phase der deutschen Geschichte sei für ihn immer mit dem Auftrag verbunden, dass so etwas nie wieder geschehen dürfe: „Das ist eben kein Vogelschiss in der Geschichte.“ Das Grauen der Nazis dürfe man niemals vergessen oder verharmlosen. Bues entdeckte, als er sich noch um das Glasmuseum in Boffzen kümmerte, dass Bestandteile der „Glasmine 43“, die im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kam, in Boffzen produziert wurden. Es war ein Zufall, dass er dem Boffzener Anteil der Glasmine auf die Spur kam. Und jetzt hat wieder der Zufall dafür gesorgt, dass Manfred Bues ein anderes Kapitel der Geschichte Boffzens, das bislang im Dunkeln geblieben war, wieder ans Licht kommt. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 29.07.2020.